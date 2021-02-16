Hakkında verilen "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararının okunmasıyla, milletvekili hakkını yeniden kazanan CHP'li Enis Berberoğlu bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Berberoğlu, TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

8 ay sonra Meclis'te

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Berberoğlu hakkında verdiği “yeniden yargılama ve infazın durdurulması” kararı 11 Şubat’ta Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştu. Bu yolla TBMM üyeliği iade edilen Berberoğlu, yaklaşık 8 ay sonra yeniden milletvekili sıfatıyla bugün Meclis’e geldi.

Berberoğlu’nun Genel Kurul’da yemin etmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi'nin yerel mahkeme tarafından hak ihlaline uğradığı yönündeki kararının ardından Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu.

Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili hakkını yeniden kazandı.