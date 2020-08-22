74 İngiliz üniversitesinde grev başladı

İngiltere'deki 74 üniversitede 50 bine yakın emekçi, emeklilik, maaş ve çalışma koşulları konusundaki taleleriyle Perşembe gününden itibaren 14 günlük bir grev başlattı.

Akademik ve diğer emekçileri içeren Üniversite ve Kolej Sendikası (UCU) üyeleri, 20 Şubat ile 13 Mart tarihleri ​​arasında 1,2 milyon öğrenciyi etkileyebilecek greve katılacak.

Üniversite emekçilerinn sendikası UCU, 50 bin üyesiyle iş yükü, maaşların yetersizliği, cinsiyete dayalı ücret farkının kaldırılması, geçici çalışmanın kaldırılması ve en temel olarak emeklik haklarının ve maaşların düzenlenmesi için greve çıktı.

Ancak, üniversiteler ve yüksek öğrenim kolejleri için işveren birliği olan Üniversiteler ve Kolejler İşverenler Derneği, UCU'yu daha fazla görüşmeye davet ettiğini ve "zarar verici grev eyleminden korktuğunu" söyledi.

Bu arada, bazı üniversitelerdeki öğrenciler, okullarına tazminat için dilekçe verdi. Birçok öğrenci grevleri desteklediklerini ancak kaçırılan öğrenim süresinin telafisinin gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Söz konusu grev, İngiltere'de 2018'den bu yana üniversite personelinin emeklilik meseleleri konusundaki üçüncü grevi. Geçen Kasım ve Aralık'ta, 60 İngiliz üniversitesinden personel aynı anlaşmazlıklardan dolayı sekiz gün boyunca iş bırakmıştı.