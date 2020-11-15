72 yaşındaki kadını öldüren sanıklar serbest

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2017 yılında 72 yaşındaki Kudret Yener'i öldürüp değerli eşyalarını çaldıkları iddia edilen sanıklar İsmail Yetik ve Vural Yetik için "cinayet"ten müebbet, "hırsızlıktan" 6 yıl 3'er ay, "konut dokunulmazlığını ihlalden" ise 1 yıl 8'er ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, 370 gün firar ettikten sonra yakalanıp tutuklu yargılanan iki sanık karar duruşmasına çıktı. Savcı üç ayrı suçtan cezalandırılmalarını istedi. Son savunmalarını yapan sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi. Sanık Vural Yetik, diğer sanık İsmail'in amcasının oğlu olduğunu belirtti. “İsmail beni aradı, birlikte biraz gezip, eğlendik, sonra da beni evime bıraktı. Yurtdışında çalışıyordum. İzne diye geldim. Hiçbir şeyden haberim yok. Bu yaşıma kadar hırsızlık yapmadım” diyerek beraatini istedi.

Öldürülen Kudret Yener'in tırnağında DNA'sı bulunan diğer sanık İsmail Yetik de aynı savunmayı yaptı. 3 kadın hakimden oluşan Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıklar İsmail ve Vural Yetik'i önce "bir suçu gizlemek ve öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbete mahkum etti. Bu cezayı iyi halden müebbete çevirdi. Heyet, her iki sanığa da ayrıca "hırsızlıktan" 6 yıl 3'er ay, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına mahkum etti. Ancak mahkeme iki sanığa yurtdışına çıkış yasağı koyarak adli kontrolle serbest bıraktı.

Hakimler hakkında HSK'ya başvurulacak

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren karara itiraz etti. Oluşturulan yeni mahkeme heyeti 2 sanık hakkında tekrar yakalama kararı çıkardı. İki sanık tutuklandı. Yener'in ailesi HSK'ya başvurup hakimlerin cezalandırılmasını isteyecek.

Habere göre Adana Barosu Başkanı Veli Küçük kararı “yargı skandalı” olarak niteledi. Küçük şöyle konuştu:

"Yurttaşların adalete olan güvenini sarsacak çok hatalı bir karar. Bu kadar yüksek cezalı hapis kararı verilen bir dosyada tahliye kararı verilmesi kabul edilemez. Ben meslek hayatımda hiç böyle tahliye kararı görmedim. Sanıkların kaçma şüphelerinin bulunmaması ve sabit adresleri gibi gerekçelere dayanan bu yanlış tahliye kararı ancak nihai karar verilmeden, ciddi delillerin bulunmadığı ve basit şüphelerin olduğu durumlarda verilebilecektir. Yanlıştan dönülmesi yerinde oldu. Ancak üzülerek belirtiyorum ki adalet duygusunu örseleyen ve yargı skandalı olarak nitelendirilebilecek bir kararla karşı karşıya kaldık. Keşke böyle bir karar hiç alınmasaydı."