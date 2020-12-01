İzmir merkezli gerçekleştirilen Cemaat operasyonu kapsamında tamamı uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 70'i muvazzaf askeri personel olan 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Gözaltı kararı sonrası operasyonlar başladı.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı!
İzmir'de Cemaat operasyonu kapsamında 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Merkezi
İzmir merkezli gerçekleştirilen Cemaat operasyonu kapsamında tamamı uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 70'i muvazzaf askeri personel olan 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Gözaltı kararı sonrası operasyonlar başladı.