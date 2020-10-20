'700 milyon insan aç ve mevcut durum daha da kötüleşti'

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, “FAO’nun kurulduğu tarihten bu yana geçen 75 yıla dönülüp bakıldığında çok şey yapılmakla beraber, 700 milyon insan halen aç ve bu durum salgınla daha da kötüleşti” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, dünyada 700 milyon insanın halen aç olduğunu ve mevcut durumun koronavirüs salgını sebebiyle daha da kötüleştiğini ifade etti.

Video mesaj yöntemiyle Dünya Gıda Günü’nü kutlayan FAO Genel Direktörü Çü, şunları söyledi:

“FAO’nun kurulması, tarihin unutamayacağı bir dönüm noktasıdır. Dünya liderleri, tüm halklar ve uluslar için gıda sağlama taahhüdünde bulunduğunda bu devrimci bir fikirdi. Geçen 75 yıla dönülüp bakıldığında çok şey yapılmakla beraber, 700 milyon insan halen aç ve bu durum mevcut Covid-19 salgınıyla daha da kötüleşti” ifadelerini kullandı.

‘Daha fazla çalışma’

Covid-19 salgınının yarattığı duruma dikkati çeken Çü, “Açlık bir kez daha arttıkça, Kovid-19 salgını gıda sistemlerimizin kırılganlığını ortaya çıkardıkça tarih, bizi bir kez daha bu zorluğun üstesinden gelmeye çağırıyor” diye konuştu.

FAO Genel Direktörü, açlığın üstesinden ancak yapılan katkıların iki kat artırılmasıyla gelinebileceğini belirterek, “İnsanlığın en asil hedeflerinden biri olan aynı zamanda FAO’nun da varoluş nedeni olan açlığı ve yetersiz beslenmeyi her yerde sona erdirmek için tüm ortaklarla durmaksızın birlikte çalışmalıyız” diye konuştu.

‘Gıda temel hak’

FAO’ya ev sahipliği yapan ülke olan İtalya’nın Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da gönderdiği görüntülü mesajında, “Gıda, insanın temel hakkıdır. İçinde bulunduğumuz an, tüm gezegen için doğal kaynakların sorumlu kullanımı konusunda ciddi küresel taahhüt gerektiren bir andır” dedi.

Yeni Koronavirüs salgını koşullarında Türkiye’nin tarımsal üretim ve gıda güvenliği

BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Tarım Komisyonu geçtiğimiz Nisan ayında "Yeni Koronavirüs salgını koşullarında Türkiye’nin tarımsal üretim ve gıda güvenliği" başlıklı bir rapor yayımlamıştı. Politika önerileri de içeren rapor başta Türkiye ve dünyada insanlığın mevcut açmazlardan kalıcı biçimde kurtulması için mücadele eden tarımsal üretim uzmanları olmak üzere tüm ilgililerin dikkatine sunulmuştu.