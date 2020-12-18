7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin otopsi raporu açıklandı

Giresun'da, cesedi evinden 7 kilometre uzaklıktaki Adaköy Deresi kenarında bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin otopsi raporunda ilk tespitlere göre travmatik ve bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemedi.

Raporda ayrıca, ‘suda boğulma’ bulgusuna rastlanıldığı kaydedildi.

Giresun’un Bulancak ilçesinde haziran ayında bahçede oynarken kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nca hazırlanan otopsi raporu, tamamlandı.

İkranur’un ‘suda boğulma’ bulgusuna yer verilen rapor, ulaştığı Bulancak Başsavcılığı tarafından, kapsamlı incelenmesi talebiyle geri gönderildi. Küçük çocuğun ölümündeki sır perdesi, Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulu’ndan gelecek detaylı otopsi raporuyla aralanacak.