7 yaşındaki çocuğu istismar edip öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 7 yaşındaki Yağmur Özaydın'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa "iyi hal" indirimiyle 35 yıl hapis cezası verildi.

DHA'nın haberine göre, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Yağmur Özaydın, 15 Kasım 2012 tarihinde Taşlıyaylak Mahallesi'nde kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine güvenlik güçleri tarafından aranan Özaydın, 2 gün sonra mısır tarlasında ölü bulundu.

Soruşturma başlatan güvenlik güçleri, cinayetin ardından mahalleden taşınan Yusuf Bayluğ ile kardeşi U.B.'yi, 2013 yılının Aralık ayında Bursa'da gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen 2 kardeş, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İki kardeş, 7 ay sonra yargılandıkları duruşmada tahliye edildi.

Delil yetersizliğinden beraat

Devam eden davada, 2016 yılında ise mahkeme heyeti, kardeşlerin delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Özaydın ailesinin avukatları, kararın usül ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, bozulması için Yargıtay Ceza Dairesi'ne başvurdu.

Dava yeniden görüldü

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, verilen beraat kararının usule uygun olmadığını belirleyerek bozdu. Bunun üzerine 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Bayluğ'u "kasten öldürme" suçundan 36 yıl, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Aile karara itiraz edecek

60 yıl hapis cezası verilen Yusuf Bayluğ'un cezası, daha sonra "iyi hal" indirimi uygulanarak 35 yıla düşürülürken, diğer sanık U.B.'nin ise beraatine hükmedildi.

Yağmur Özaydın'ın ailesinin avukatı "iyi hal indirimi"ne itiraz edeceklerini belirtti.