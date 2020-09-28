7 TİP'li gencin katili Kırcı'nın 'intikam için gittik' sözleri 'ifade özgürlüğü' sayıldı

Bahçelievler Katliamı faili Haluk Kırcı'nın Haber Global'de katıldığı programda "Bu bir intikam saldırısıydı" şeklindeki sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Kırcı'nın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu öne sürerek takipsizlik kararı verdi.

Haber Global'deki programın sunucusu Jülide Ateş'in "Katliamı neden gerçekleştirdiniz?" diye sorduğu Kırcı "Katliam katliam denilip geçiliyor. Sanki başka katliam olmadı Türkiye'de. Hep Bahçelievler ön plana çıkarıldı. İstanbul’da 1 Mayıs Mahallesi’nde 5 işçi Ülkücü diye öldürüldü. Adanada 5 tane Ülkücü öğretmen öldürüldü. Bahçelievler katliam değildir. Biz öldürülen iki arkadaşımızın intikamı için oraya gittik" sözlerini sarf etmişti.

Kırcı hakkında 23 Temmuz'da yayınlanan bu sözleri nedeniyle Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı ve Türkiye İşçi Partisi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Suç duyurusunda, Haluk Kırcı'nın sarf ettiği sözlerle "Suçu ve suçluyu övme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarını işlediği belirtilerek cezalandırılması istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmaya, takipsizlik kararı verildi.

Kararda, "şiddeti, silahlı direnmeyi veya ayaklanmayı teşvik eden ifadeler dışında, devletin veya toplumun bir kesiminin hoşuna gitmeyen incitici, rahatsız edici, ürkütücü, bilgi ve düşüncelerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu" belirtildi. Kararda, "şüphelinin işlenen bir suçu ya da işlediği suç nedeniyle bir kişiyi övücü, yüceltici, sempatikleştirici nitelikte bulunmayıp kendi değer yargısını açıkladığı" ifadesine yer verildi.

Kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da hatırlatılarak, atılı suçun unsurları oluşmadığı belirtildi ve Haluk Kırcı hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.