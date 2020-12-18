7 sağlık çalışanı daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 7 sağlık çalışanının daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Yaşamını yitirenlerin ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileyen TTB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:
- Trabzon'da çalışan Eczacı Mehmet Raşit UZAR'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
- Kastamonu'nun eski İl Tarım Müdürü ve Tosya'nın eski belediye başkanı olan Veteriner Hekim Sait GÜLABACI'yı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
- Samsun Çarşamba 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde şoför olarak görev yapan Rıfat ATASEVEN'i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
- Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin eski başhekimlerinden olan Dişhekimi Serkan MUNİS'i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
- Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne bağlı semt polikliniğinde görev yapan Hemşire Hamza Mesut ÖZASLAN'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
- Mersin Tarsus'ta özel bir hastanede çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nuri OCAK'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
- Gaziantep'te çalışan Eczane Teknisyeni Cuma KARA'yı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.