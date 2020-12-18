7 sağlık çalışanı daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 7 sağlık çalışanının daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yaşamını yitirenlerin ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileyen TTB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti: