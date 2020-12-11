7 bin 312 kişi 250 bin dolar karşılığında Türkiye vatandaşı oldu

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te 19 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikten önce Ocak 2017-Eylül 2018 tarihleri arasında 1 milyon dolar tutarında taşınmaz satın alan yabancılara Türk vatandaşlığı veriliyordu. Yönetmelikte yapılan değişiklikten sonra bu miktar 250 bin dolara indirildi.

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, miktarın indirilmesinin ardından da son 2 yıl içerisinde 7 bin 312 yabancı uyruklu vatandaşın 250 bin dolara mülk satın alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yeni uygulamadan sonra taşınmaz satın alımı yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar arasında Saint Kitts ve Nevis, Antigua, Komorlar Birliği, Cibuti, Barbuda, Tuvalu ve Vanuatu gibi Karayip ve ada devletlerinin vatandaşları da yer aldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 18 Eylül 2018 tarihe kadar 70 yabancının kanundan yararlanarak Türk vatandaşı olurken, rakamın 250 bin dolara indirilmesinden sonra Türk vatandaşı olan yabancıların sayısının 7 bin 312'ye yükseldiğini kaydetti.