7 aydır kayıp olan kadının cesedi bulundu

Antalya'da 7 aydır kayıp olan Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva'nın cesedi ormanlık alanda ağaçta asılı bulundu. Kızının cesedini anne Saltanat Orynbayeva teşhis etti.

DHA'nın haberine göre, 8 Mayıs 2020'de Konyaaltı Sarısu Mahallesi'nde annesi ve kardeşleriyle birlikte yaşayan Arailym Orynbayeva, annesiyle tartıştıktan sonra evden çıktı. Cep telefonunu kapatan 22 yaşındaki Arailym Orynbayeva, son olarak Sarısu bölgesindeki ormanlık alana doğru giderken görüldü. Orynbayeva'dan bir daha haber alınamadı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken 7 aydır sonuç alınamadı. Genç kadının son olarak gittiği yerleri cep telefonu sinyallerinden belirleyen polis, bu sabah saatlerinde yine Sarısu bölgesi Anltınyaka Yolu üzerindeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Ormanlık alanda arama yapan polis, Arailym Orynbayeva'nın cansız bedenini bir ağaçta asılı buldu. Genç kızın intihar ettiği üzerinde durulurken, cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.