7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı

Dersim'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde 13 gündür sürüyordu.

Dersim'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 226 gün sonra sonlandırıldı. Genç kızın en son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'nün çevresi arandı. Ayrıca Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki su seviyesi düşürüldü dip taraması yapıldı. Ancak ne karada ne de suda Gülistan'a ait bir iz bulunabildi.