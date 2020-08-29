7 aydır işçilerin maaşını ödemeyen GPM Madencilik’e kaymakam kefil oldu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde faaliyet gösteren GPM Madencilik adlı şirkette çalışan ve 7 aydır maaşları ödenmeyen işçiler dün Yenice Kaymakamı’yla görüştü.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan, şirketin maaş verecekleri tarihleri devamlı ertelediklerini söyleyen işçilere, en son şirket tarafından 28 Ağustos Cuma günü için maaşlarının ödeneceği sözü verilmişti. Dün Yenice Kaymakamı’yla görüşen işçilere, en geç 15 Eylül’de haklarını alacaklarına dair Kaymakam tarafından söz verildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuşan işçiler, "Biz 7 ay bekledik 15 gün daha bekleriz. Söz verdikleri tarihte yine hakkımızı alamazsak tüm hukuki yollara başvuracağız, madenin önünde direniş çadırı kurup hakkımızı alana kadar oradan ayrılmayacağız" dedi.

'Haklıyız, vazgeçmeyeceğiz'

İşçiler şöyle konuştu: "7 aydır bizi türlü türlü bahanelerle oyaladılar. Aramızda maaşını alamadığı halde başka yerlerde çalışmak zorunda olduğu için istifa edenler var, işi bırakıp memleketlerine dönenler var, hâlâ maaşlarının ödeneceği umuduyla çalışmaya devam edenler var. Hepimiz mağduruz fakat haklıyız. Bu bizim hakkımız, 15 Eylül’de hakkımızı alamazsak tüm yasal yolları kullanacağız, vazgeçmeyeceğiz."

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