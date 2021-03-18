651 maden sahası ihaleye açıldı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 651 maden sahasını ihale yoluyla aramaya açılacak.

Aramalara açılacak 651 maden sahasının ihalesi için başvurular, MAPEG'e doğrudan yapılacak.

Yayınlanan ilanla ilgili soL'a bilgi veren Maden Mühendisleri Odası'ndan bir yetkili, ihalelerin rutin bir uygulama olduğunu, daha önce aramaya ya da işletmeye açılmış sahaların bir nedenle ruhsatı düşen şirketler nedeniyle boşaldığını ve bu rutin uygulamayla yeniden ihaleye açıldığını bu durumun genellikle sahayı işletenlerin periyodik olarak sunmaları gereken raporları sorumlu kurumlara sunmaması sonucunda ortaya çıktığını belirtti.