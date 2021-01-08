65 yaş üzeri olduğu için otobüsten indirilmek istenen yurttaş: Çalışmazsam ben açım

65 yaşının üzerinde olmasına rağmen çalışmak zorunda olan bir yurttaş, koronavirüs tedbirleri gerekçe gösterilerek otobüsten indirilmek istendi.

DHA'nın haberine göre İstanbul Avcılar'da yaşanan olayda şoför tarafından indirilmek istenen 65 yaşının üzerindeki yurttaş çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Yaşlı kadın, kendisine tepki gösterip şoför için "Görevini yapıyor" diyenlere, "Maske takılı, hasta da değilim. 3 tane merdiven sildim, çalıştım. Ben çalışmazsam açım. Versin biri parayı tamam gitmem otururum. Beni kim getirip götürecek" dedi.

Bazı yurttaşlar ise yaşlı kadına "Sana çalışma diyor ama geçinecek parayı sağlamıyor", "Tok açın halinden anlamaz" diye destek verdi.

DHA ve Hürriyet ise olayı "65 yaş üstü kadının otobüse binme ısrarı" diye haberleştirdi.

Haberde "Koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstündekilere getirilen toplu taşıma araçlarına binme yasağına rağmen Avcılar'da İETT otobüsüne binen kadın, tüm ısrarlara rağmen 'Benim sağlığım yerinde' diyerek araçtan inmedi" denildi.