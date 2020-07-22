64 yıl sonra ilk kez Nobel Ödül Töreni düzenlenmeyecek

Her yıl aralık ayının ikinci haftasında İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen Nobel Ödül Töreni, 1956 yılından beri ilk kez Covid-19 pandemisi nedeniyle düzenlenmeyecek.

Ödülleri dağıtan Nobel Vakfı tarafından yapılan açıklamada, ödül sahiplerinin açıklanacağı ancak ödüllerin farklı şekilde teslim edileceği belirtildi. Kazananların kendi ülkesinde ya da ülkelerinin elçiliklerinde ödülü alması gibi formüller üzerinde durulduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Vakıf Başkanı Lars Heikensten, “Bu, herkesin bazı tavizlerde bulunması ve tamamen yeni olan şartlara adapte olması gereken özel bir yıl” sözlerini sarf etti.