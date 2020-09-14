63 kişi yaşamını yitirdi, 1716 yeni vaka açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte ülkede 63 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 1716 oldu.

Ağır hasta sayısı ise 1301'e yükseldi.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de salgında yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 7 bin 119'a, toplam vaka sayısı ise 292 bin 878'e yükseldi.

Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlamanın olmadığını aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım" dedi.