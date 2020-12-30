62 yaşındaki tamirci kamyonetin altında yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir oto kurtarıcıda çalışan 62 yaşındaki Mustafa Haşiloğlu, tamir etmek istediği kamyonetin altında metrelerce sürüklenerek yaşamını yitirdi.

Dün öğle saatlerinde İzmit Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir oto kurtarıcıda Mustafa Haşiloğlu yere yatarak kamyonetin altına girdi. İHA'nın haberine göre Haşiloğlu'nun dokunduğu kablolar birbirine çarpınca araç bir anda çalıştı. Çalışan aracın altında metrelerce sürüklenen Haşiloğlu'nu aracın altından itfaiye ekipleri vinç yardımıyla çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Haşiloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.