606 maden sahası ihalesinin iptali için dava

766 maden sahasının ihalesinin iptali için dava açan dernekler, şimdi de 606 maden sahasının ihale edilmesinin iptali için dava açtılar.

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Ülke maden sahası haline getirildi. Gün geçmiyor ki, yeni alanlar ihale edilmesin. Ordu Çevre Derneği’nin de içinde olduğu Ekoloji Birliği bileşenleri ve çeşitli derneklerle birlikte 766 maden sahasının ihalesinin iptali için dava açmıştık. Şimdi de ihale edilen 606 maden sahasının ihalesinin iptali için dava açtık. Ordu Çevre Derneği ve Ekoloji Birliği olarak topraklarımıza, suyumuza, tarım arazilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dendi.

Dayanışma içindeyiz

Davanın Avukat İsmail Hakkı Atal tarafından açıldığı belirtilen açıklamada, “ 766 maden sahasının içinde 9 alan Ordu’da bulunuyordu. Yeni açtığımız alanlar için Ordu yok. Ancak bu sorumluluğumuzu daraltmıyor. Dayanışma içinde olmak zorundayız. Ordu dışında yok edilen ormanlar, dereler, tarım arazileri iklim değişikliği nedeniyle hepimizi etkiliyor. Bu nedenle 606 maden sahasının ihalesinin iptali için davacı olduk.” denildi.

Mücadele edeceğiz

Maden ve enerji yatırımlarıyla ülkenin yeraltı, yerüstü yok ediliyor denilen açıklamada, “Ülkenin her tarafında ekolojik yıkım devam ediyor. Enerji fazlası var ama yeni tesisler kuruluyor. Fatsa’daki altın madeni işletmesinin sonucunu yakından tanık olduk. Ülkenin her tarafı aynı biçime dönüştürülmek isteniyor. Bu talan ve yağma politikasına karşı mücadelemiz sürecek. Bunu hem hukuksal hem de fiiili ve meşru hakkımızı kullanarak yapacağız. Toprağımıza, suyumuza; geleceğimize sahip çıkmak için mücadeleden başka seçenek yok.” denildi.