600 yıllık Osmanlı hanına yapılana Bursalı tarihçi isyan etti: İllallah artık, yettiniz

Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da 1491’de II. Bayezid tarafından yaptırılan Kozahan'ın avlu bölümünde yapılan inşaat tepki topladı.

Bursa'da yaşayan tarihçi Elçin Arabacı tarihi hanın dokusunu bozan uygulamaya tepki gösterdi:

"Eski Bursa'yı bir nefeslik hissedebileceğiniz şurada bir elin parmağı kadar yer kaldı, onlardan biri 15. yy hanı Kozahan. Ne pandemi dinliyorlar, ne belediyenin yolsuz işleri ayyuka çıkmış, boğazına kadar borçtaymış onu dinliyorlar, ne tarihi dokuyla uyumsuzmuş dinliyorlar,

Her iş bitti Kozahan'ın canım arnavut kaldırımı parkelerini söküp yerine, kim bilir kimi zengin etmeye bu çirkin mezar taşı parkelerini dizmeye başlamışlar. Düşün Bursa'nın yakasından, illlallah artık, yettiniz, canına okudunuz güzelim şehrin, bir nefeslik yer bırakın yahu!"

Eski Bursa'yı bir nefeslik hissedebileceğiniz şurada bir elin parmağı kadar yer kaldı, onlardan biri 15. yy hanı Kozahan. Ne pandemi dinliyorlar, ne belediyenin yolsuz işleri ayyuka çıkmış, boğazına kadar borçtaymış onu dinliyorlar, ne tarihi dokuyla uyumsuzmuş dinliyorlar, pic.twitter.com/WB5Lt9psPx — Adrenalin Arsızı (@elcinarabaci) December 30, 2020

Kozahan'la ilgili http://www.kozahan.org adresinde şu bilgiler yer almaktadır:

"Bursa’da Ulu Cami ile Orhan Cami arasında bulunan Koza Han 1491’de II. Bayezid tarafından dönemin mimarlarından Abdül ula bin Pulat Şah’a İstanbul’daki eserlerine vakıf olarak yapılmıştır. Koza Han eskiden ipek böceği kozalarının satışının yapıldığı bir yerdi.Kozalardan elde edilen ipek kumaşlar Bursa’nın tekstil merkezi olmasında ilk rolü oynamıştır. Bursa ve çevresinde yaşayan kendilerini Manavlar olarak ifade eden yaklaşık 1000 yıldır bu topraklarda yaşayan Türkler İpek Böceği üreticiliğini yüzyıllardır yapmaktadırlar. Ortaasya’dan gelen bu gelenek burada da sürdürülmüştür."