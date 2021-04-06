600 tonluk asbestli gemiye tepki: 'Zehir yüklü gemilerin sökümüne hayır'

Brezilya Donanması'na ait NAe São Paulo isimli uçak gemisinin gövdesinin sökülmek üzere İzmir Aliağa'ya gönderilmesine tepkiler sürüyor.

Aydın Çevre Mücadelesi (AYÇEM) platformu da gemide en az 600 ton asbest ile birlikte ağır metaller, toksik maddeler ve radyoaktif atıklar bulunduğunu hatırlattı.

"Bu zehirli kimyasallar toprağa, suya ve havaya karışarak İzmir'i cehenneme çevirecektir" denilen açıklamada, "Sağlıklı bir çevrede yaşamak, temel bir insan hakkıdır. Asbest içeren bir gemi ülkemize sokulamaz. Türkiye kimsenin hurdalığı ve çöplüğü değildir" vurgusu yapıldı.

Açıklamada, "Tüm zehir yüklü gemilerin sökümüne hayır" denildi.