'600 bine yakın konut ve işyerinde risk var, tahliye yok'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dayanıklılık testinden geçmesine rağmen depremlerde yıkılan binalar, deprem toplanma alanları ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında tahliye edilen ve yıkılan binalarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

679 bin adet yapıda tahliye ve yıkım işlemi

CHP'li Gürer’in sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6306 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2012 yılından bugüne kadar ülke genelinde riskli alanlarda yaklaşık 569 bin ve riskli yapılarda yaklaşık 696 bin adet bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındığını açıkladı.

Açıklamaya göre, dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölümlerden 679 bin adedinin tahliye ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirildi.

Bakan Kurum, deprem dayanıklılık testinden geçmesine rağmen deprem ve doğal afetlerde yıkılan bina sayısı ve deprem toplanma alanlarıyla ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.

'Tahliye ve yıkım yapılmayan 600 bin civarında bağımsız bölüm var'

CHP Milletvekili Gürer ise, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü hakkındaki kanun kapsamında 2012 yılından bu yana kentsel dönüşüm kapsamına alınan bina sayısının 1milyon 257 bin, bu binalardaki tahliyesi yapılan ve yıkımı gerçekleştirilen bağımsız bölüm sayısının ise 679 bin olarak açıklandı. Yıkımı ve tahliyesi gerçekleşen bağımsız bölüm sayısı, tahliye ve yıkımı yapılmayan bina sayısına yakın görünüyor. Bir başka ifadeyle tahliye ve yıkımı yapılması gereken ancak yapılmayan 600 bin civarında bağımsız bölüm var. Riskli oldukları halde tahliye edilmeyen binaların, deprem kuşağındaki ülkemizde istenmeyen sonuçlar doğurabileceği dikkate alınarak, bu konuda ciddi adımların atılması gerekiyor" diye konuştu.