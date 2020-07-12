'6 saatlik eğitim tehlikeli de 3 saat mi değil?'

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Vaka sayılarımız çok artar, kontrol altına alınmayacak düzeylere çıkarsa o zaman okullar açılmayabilir” derken, okulların yeni dönem hangi modellerle açılabileceğine ilişkin ise, “Yarısı evde yarısı okulda gibi bir eğitim düzeni söz konusu olabilir. Mesela 10 ders var, 5’i evde, 5’i okulda gibi. Bizim için daha uygun olacaktır. Temas olasılığını daha aza indirecektir, bu nedenle de Milli Eğitim Bakanlığımız da bu yönde çalışıyor. 1 metrelik sosyal mesafe sınıflarda yeterli olacaktır. Ama okulun kapalı alanını düşünerek ona göre yapılan bir çalışma mevcut. Tabii belki vardiyalı eğitim de söz konusu olabilir, sabah-öğlen gibi veya üç vardiya gibi önlemler gelebilir" açıklamasında bulundu.

'Okulların koşullarını bilmeden açıklama yapıyorlar’

Yamanel’in bu açıklamasını soL’a değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Bilim Kurulu sürekli toplanıyor ve açıklamalarda bulunuyor. Bilim Kurulu üyeleri bu açıklamaları yaparken kendi alanlarının dışına çıkıyorlar. Zaman zaman yapılan önerilerde görülen odur ki, öneri yaptığı kurumlardan yetkili kişilerle etkileşim içinde olmadan yapılıyor bu açıklamalar. 4 metrekareye bir öğrenci, bir metre mesafe, maskeli öğrenci gibi açıklamaları, okulların koşullarını bilmeden yapıyorlar” dedi.

‘Hiçbir okul bu kriterlerle eğitime devam edemez’

Hiçbir okulun Bilim Kurulu üyelerinin bu açıklamalarındaki kriterlerle eğitime devam edemeyeceğini dile getiren Yıldırım, sınıf sayısını, metrekaresini, sınıflardaki öğrenci sayısını bilmeden yapılan bu açıklamalara tepki gösterdi.

Vardiyalı eğitim önerisi de sorunlu

Vardiyalı eğitim sistemi önerisini de değerlendiren Yıldırım, “Bu konuda da benzer bir sıkıntı söz konusu. Günlük 6 ders gören öğrenciler, bu süre yarıya indirilip 3 saat olarak planlandığında 3 saat evde, 3 saat okulda eğitim görebilir ancak. Fakat burada da bir sorun var. Madem 6 saat eğitim salgın için tehlikeli, aynı tehlike 3 saatlik eğitim sürecinde de söz konusu değil mi, ya da bu değişim sırasında bulaş riski olmayacak mı?” diye sordu.

Yıldırım, “Biz bu modelin hiçbir işe yaramayacağını düşünüyoruz, üç saat içinde de bu bulaş riski olacaktır” dedi.

‘Okulların açılmasına bir buçuk ay var ama hiçbir hazırlık yok’

“Bizlerden hiçbir bilgi, görüş alınmıyor, bunu yapmıyorlar. 2020’nin Mart'ından sonra uzaktan eğitime geçildi, Bakanlık öğrencilerin yüzde 20’sinin EBA’ya erişim sorunu yaşadığını, teknolojik aletlere, internete ulaşamadığını belirledi” diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

Önümüzdeki dönem için de uzaktan eğitimin gündemde olacağı şimdiden açıkça ifade ediliyor ama bu konuda tek bir hazırlık bile yapılmadığı görülüyor. Öğrencilerin erişim problemi ortada dururken Bakanlık bu konuda hiçbir adım atmıyor. Yeni dönemde de öğrencilerin en az yüzde 20’si eğitim alamadan mı hayatlarına devam edecek. Bu konuda yaşanacak sorunlar bir an önce çözülmeli, Bakanlık şimdiden adım atmalı.