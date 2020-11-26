6 polisin darp ettiği yurttaş yaşamını yitirdi

İzmir Kadifekale’de altı polisin darp etmesi sonrası kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Mehmet Şerif Coşkun yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

İzmir'de polisin darp etmesi sonrası kalp krizi geçiren Mehmet Şerif Coşkun tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir’in Konak ilçesi Kadifekale semtinde 13 Kasım’da Motosikletli Polis Timleri (Yunus) tarafından darp edilen 25 yaşındaki esnaf Mehmet Şerif Coşkun, Bozyaka Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alına alınmıştı.

Coşkun’un polislerce darp edildikten sonra birden fazla kez kalp krizi geçirdiği belirtiliyor.

Coşkun'un ailesi polis şiddetine karşı suç duyurusunda bulunmuştu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, olayın tanıklarından Mahsun Öztekin, altı polisin yaşamını yitiren Mehmet Şerif Coşkun’u darp ettiğini söyledi.

Öztekin, yaşananları şöyle anlattı:

"Arkadaşım Şerif 25 yaşında. Çocukluğundan beri Kadifekale'de yaşıyor. Ailesiyle birlikte bakkal işletiyor. Cuma günü dükkanındaydı. Arabayı park etmek için çıkmıştı.

O esnada yunus polisler geldi ve GBT yapmak istediklerini söyledi. Şerif de 'Arabayı park edeyim, yaparsınız' dedi. Altı yunus polisi hiçbir şey yapmadığı halde Şerif'i araçtan indirip dövmeye başladı. Yerde yatarken biber gazı sıkıp, tekmelediler.

Olay esnasında kalabalık oluştu, bizler polislerin şiddetini durdurmaya çalıştık. Fakat bize de şiddet uyguladılar.

Tüm bunları telefonuyla kameraya çeken arkadaşımın elinden telefonu alıp, görüntüleri sildiler. Daha sonra ben bir kaç dakikalık video çektim. Bunu da silmek istediler ama telefonumu vermedim.”
 

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