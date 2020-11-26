6 polisin darp ettiği yurttaş yaşamını yitirdi

İzmir'de polisin darp etmesi sonrası kalp krizi geçiren Mehmet Şerif Coşkun tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İzmir’in Konak ilçesi Kadifekale semtinde 13 Kasım’da Motosikletli Polis Timleri (Yunus) tarafından darp edilen 25 yaşındaki esnaf Mehmet Şerif Coşkun, Bozyaka Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alına alınmıştı.
Coşkun’un polislerce darp edildikten sonra birden fazla kez kalp krizi geçirdiği belirtiliyor.
Coşkun'un ailesi polis şiddetine karşı suç duyurusunda bulunmuştu.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, olayın tanıklarından Mahsun Öztekin, altı polisin yaşamını yitiren Mehmet Şerif Coşkun’u darp ettiğini söyledi.
Öztekin, yaşananları şöyle anlattı: