6 polis bir genci öldüresiye dövdü, ikisine 23 ay ceza çıktı o da ertelendi!

Eskişehir’deki Gezi Parkı eyleminde Ali İsmail Korkmaz’ın öldürüldüğü gece, Tevfik Caner Ertay adlı genci saklandığı inşaatta yakalayarak poligs aracının bagajında gezdiren ve öldüresiye döven altı polisten yalnızca ikisine ceza çıktı.

İki polise yaralama suçundan verilen 23 ay 10 günlük ceza "iyi halden" ötürü ertelendi. Ertay, 2-3 Haziran 2013’te Gezi Parkı gösterisinde polisin müdahalesi sonrasında bir binaya saklandı. Yakalanan Ertay, iddiaya göre Adem Arslan ve Ahmet Kızıl adlı polisler tarafından polis aracının bagajına konuldu. İddiaya göre, dönemin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün ile şube müdürleri Mustafa Arık ve Ayhan Karayel, Ertay’ı bagajdan çıkarıp dövdü.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; beş polise kasten yaralama suçundan 8 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Eskişehir 4. Asli Ceza Mahkemesi’nde 16 Aralık 2020’de görülen duruşmada savcılık görüşünü açıkladı. Altı sanık hakkında, ağırlaşmış yaralama suçundan 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşması 3 Şubat’ta görüldü.