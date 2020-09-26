6 ildeki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, bazı doğal sit alanlarının "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlan edilen yerler şöyle: Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Taşlı (Yassı) Ada, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Santa Harabeleri, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Kamil Abduş Gölü ve çevresi ile Sakız Adası, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Döngel Mağarası, Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası ile Tarsus ilçesindeki Tarsus Dalyanı.