Romanya futbol kulüplerinden Dinamo București'nin 6 oyuncusunun koronavirüs testi bugün pozitif çıktı.
Takımın bu akşam planlanan Chindia Târgoviște'ye karşı maçları süresiz olarak ertelendi.
6 Dinamo București oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Romanya'da Dinamo București takımı oyuncularından 6'sının Covid-19 testi pozitif çıktı. Yaşanan gelişmenin ardından takımın Chindia Târgoviște'yle olan maçı ertelendi.
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Romanya futbol kulüplerinden Dinamo București'nin 6 oyuncusunun koronavirüs testi bugün pozitif çıktı.
Takımın bu akşam planlanan Chindia Târgoviște'ye karşı maçları süresiz olarak ertelendi.