6 çocuktan 1’i aşırı yoksul, pandemi durumu ağırlaştıracak

Dünya genelinde koronavirüs pandemisi öncesinde 6 çocuktan birinin yani 356 milyon çocuğun aşırı yoksulluk içinde olduğu saptandı.

Dünya Bankası ve UNICEF tarafından hazırlanan rapora göre, bu sayının pandeminin etkisiyle belirgin olarak artması bekleniyor.

“Parasal Yoksulluk İçindeki Çocuklara İlişkin Küresel Tahmin: Bir Güncelleme” adlı araştırmaya göre, Sahra Altı Afrika’daki çocukların üçte ikisi kişi başına günlük ortalama 1,9 dolardan az gelirin düştüğü hanelerde yaşıyor. Aşırı yoksulluk içindeki çocukların beşte biri Güney Asya’da yaşıyor.

2013-2017 yılları arasında aşırı yoksul çocuk sayısında 29 milyonluk ufak bir azalma olduğu belirtilen raporda, son yıllarda gösterilen yavaş düzelmenin kaygı verici olduğuna ve eşitsiz dağılımına dikkat çekildi. Raporda Covid-19 pandemisinin ekonomik etkisine bağlı risklere işaret edildi.

'Tek başına bu sayılar bile şoke etmeli'

UNICEF Programlar Direktörü Sanjay Wijesekera yaptığı açıklamada “6 çocuktan birinin aşırı yoksulluk içinde yaşaması onun yaşam savaşı vermesi anlamına geliyor” dedi. Wijesekera “Tek başına bu sayılar bile insanı şoke etmeli. Pandeminin getirdiği finansal zorluklar hakkında bildiklerimizin ölçeği ve derinliği ise durumun çok daha kötü hale geleceğini gösteriyor” diye ekledi.

Wijesekera sayısız çocuk ve ailenin çok uzun yıllar boyunca görülmemiş derecede bir yoksulluğa düşmesini önlemek üzere hükümetlerin acil kurtarma planı hazırlaması gerektiğini söyledi.

Dünyada çocuk nüfusu toplam nüfusun üçte birini oluşturuyor. Ancak yoksulluktan en çok etkilenenler çocuklar. Aşırı yoksul nüfusun yarısını çocuklar oluşturuyor. Pandeminin etkilerinin bu durumu çok daha ağırlaştıracağı öngörülüyor.