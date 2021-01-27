58 ilde 126 IŞİD şüphelisi yakalandı

58 ilde yürütülen IŞİD soruşturması kapsamında 126 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.  

58 ilde başlatılan soruşturma kapsamında 126 şüpheli zanlıyı gözaltına alındı.  

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