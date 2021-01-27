Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
58 ilde başlatılan soruşturma kapsamında 126 şüpheli zanlıyı gözaltına alındı.
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Haber Merkezi
58 ilde 126 IŞİD şüphelisi yakalandı
58 ilde yürütülen IŞİD soruşturması kapsamında 126 kişi gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
58 ilde başlatılan soruşturma kapsamında 126 şüpheli zanlıyı gözaltına alındı.