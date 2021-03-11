57 ülke koronavirüs ilaç ve aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasını istiyor

Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar ile aşılar üzerinde şirketlerin fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılması önerisine destek veren ülke sayısı 57’ye yükseldi.

Öneri Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Hakkında Sözleşme (TRIPS) Konseyi’nin gündeminde.

Ekim ayında Hindistan ve Güney Afrika tarafından sunulan öneriye, bu süre içinde destek veren ülke sayısı 57’ye ulaştı. Bu ülkelerin çoğunluğu pandemide aşıya çok az ya da hiç erişemeyen Afrika ülkeleri ve yoksul ülkeler.

TRIPS Konseyi’nin bugün başlayan iki günlük toplantısının gündeminde bu konu da yer alacak. Ancak öneriye başta ABD, Kanada, Japonya ve İngiltere olmak üzere zengin ülkeler karşı çıkıyor.

Zengin ülkelerin ilaç tekellerine kalkan olmaları nedeniyle, oy birliği şartı aranan konseyden önerinin geçemeyeceği belirtiliyor.

Öte yandan Şubat ayında göreve başlayan Dünya Ticaret Örgütü’nün yeni başkanı Nijeryalı Ngozi Okonjo-Iweala soruna fikri mülkiyet hakkına dokunmadan çözüm bulunabileceğini iddia etti. Okonjo-Iweala'nın “üçüncü bir seçenek" diye önerdiği ise, ülkelere yeterli miktarda tedarik sağlayabilmeleri için üretim ruhsatı verilmesi oldu.

Buna örnek olarak AstraZeneca’nın koronavirüs aşısının üretimi için Hindistan’daki Serum Enstitüsü’nün ruhsatlandırılması gösteriliyor. Yani önerilen, şirketler ile ülkeler arasında yapılacak finansal anlaşmalar... ABD de bu öneriyi destekliyor.