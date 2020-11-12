568 milyon lira borç: Köprü ve otoyollar ücretsiz olsun

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeli ile çalışan köprü, tünel ve otoyolların resmi ve dini bayramlarda ücretsiz kullanılabilmesi için TBMM'ye yasa teklifi sunduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar dışındaki yap-işlet-devret modeli ile hizmet veren otoyol ve köprülerden resmi ve dini bayramlarda da geçiş ücretinin alındığını söyledi.Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Yavuzyılmaz, Osmangazi Köprüsü dahil Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nu işleten görevli şirketin devlete olan kamulaştırma kullanım bedeli borcu karşılığında, işletmenin kamuya devir tarihi olan 2035 yılına kadar otoyoldan tüm bayramlarda ücretsiz geçiş imkanı sağlayan kanun teklifi sunduğunu dile getirdi.

Bu konuyla ilgili 09.11.2020 tarihinde Meclis Başkanlığına sunduğu kanun teklifine göre;

1. Osmangazi Köprüsü dahil, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu işleten görevli şirketin devlete olan kamulaştırma kullanım bedeli borcunun karşılığında işletmenin kamuya devir tarihi olan 2035 yılına kadar tüm bayramlarda vatandaşlarımızın ücretsiz geçişi sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 yılı Sayıştay denetim raporunda belirtildiği üzere; görevli şirketin bu proje kapsamında devlete olan borcu 2010-2019 yılları arası için 568 milyon TL’dir. 568 milyon TL'lik borcun bugüne kadar tahsil edilemediği ve işletmenin kamuya devredileceği 2035 yılına kadar tahsil edilemeyen borcun 1,5 milyar TL’ye ulaşacağı dikkate alındığında, bu kanun teklifi sayesinde borcun tahsili de sağlanmış olacaktır.

2. Osmangazi köprüsü dışında kalan YİD modeliyle yapılan diğer tüm köprü, tünel ve otoyollardan tüm bayramlarda ücretsiz olarak yararlanan vatandaşlarımızın giderleri, işletmelerin kamuya devredileceği tarihe, ücretsiz kullandırılan günlerin ilave edilmesi suretiyle mahsup edilecektir.