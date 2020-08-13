52 barodan Kamu Denetçiliği’ne İstanbul Sözleşmesi başvurusu

AKP tarafından tartışmaya açılan İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın da bulunduğu 52 baro başkanı, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmaması hususunda Meclis’e tavsiye kararı verilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.

'Zayıfın korunması devrim niteliğinde hükümler içeriyor'

Duvar'da yer alan habere göre, Kamu Denetçiliği Kurumu’na baro başkanları tarafından yapılan ortak başvuruda Türkiye’nin İstanbul Sözleşme’sini imzalayan ilk ülke olduğunu hatırlatılarak, “Bu sözleşme toplumda şiddete maruz kalan zayıf bireylerin korunması açısından devrim niteliğinde hükümler getirmiş, böylece devletlerin en temel görevleri olan birey hak ve özgürlüklerini koruması konusunda devletlere görevler yüklemiş, bu yolla toplumsal barışın sağlanmasında bu sözleşme adeta yol gösterici olmuştur” denildi.

'Kadına şiddet yasal dayanağımız olmazsa, kadınlar zarar görür'

İstanbul Sözleşmesi’nin aile içi şiddet, ısrarlı takip, cinsel taciz ve psikolojik şiddet gibi kadına yönelik şiddetin suç sayılmasını ve bunlara karşı yasal yaptırımlar getirilmesini amaçladığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bundan geri adım atılması halinde, hak savunucusu olan baroların insan hakkı ve kadın hakkı ihlalleri ile mücadelede; yasal dayanağımız olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasadan mahrum kalmamız neticesi hak arama mücadelesinde olan bireylerin zarar göreceği de açıktır. Kadına, çocuğa, kısaca mağdura yönelik şiddetle etkin mücadele edemeyen bir devletin toplumsal olarak da bu durumdan zarar göreceği aşikardır. Bu sözleşmeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çekilmesinin talep edildiği gibi haberleri basından üzülerek öğrendik. Bizi en çok üzen de kadınların bugüne kadar toplumsal hayatta elde ettikleri kazanımlardan bu yolla vazgeçilmesinin istenmesidir. Bu sözleşmeden vazgeçmek demek tam da budur, kadınların, çocukların artan şiddet sarmalı içerisinde seslerinin daha çok kesilmesidir.”

'Kamu Denetçiliği Kurumu Meclis’te İstanbul Sözleşmesi lehine tavsiye versin'

Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptıkları başvuru ile İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekilmemesi yönünde TBMM’ye tavsiye kararı verilmesini talep eden baro başkanları, başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Bizler Barolar olarak Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlılığımızı burada bir kez daha ifade ederek sadece kadınların değil şiddete maruz kalan tüm bireyleri koruyucusu İstanbul Sözleşmesi’nden Devletimizin çekilmesini talep eden dilekçelerin ve bu dilekçeler çerçevesinde hazırlanan raporların dikkate alınmamasını, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmaması hususunda TBMM’ne tavsiye kararı verilmesi talebini içerir İş bu başvurumuzu yapıyor, gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ediyoruz.”

Kamu Denetçiliği Kurumu’na ortak başvuru yapan 52 baro şu şekilde:

1-Adana Barosu Başkanlığı

2-Ankara Barosu Başkanlığı

3-Antalya Barosu Başkanlığı

4-Amasya Barosu Başkanlığı

5-Ardahan Barosu Başkanlığı

6-Artvin Barosu Başkanlığı

7-Aydın Barosu Başkanlığı

8-Balıkesir Barosu Başkanlığı

9-Batman Barosu Başkanlığı

10-Bilecik Barosu Başkanlığı

11-Bingöl Barosu Başkanlığı

12-Bolu Barosu Başkanlığı

13-Burdur Barosu Başkanlığı

14-Bursa Barosu Başkanlığı

15-Çanakkale Barosu Başkanlığı

16-Denizli Barosu Başkanlığı

17-Diyarbakır Barosu Başkanlığı

18-Düzce Barosu Başkanlığı

19-Eskişehir Barosu Başkanlığı

20-Gaziantep Barosu Başkanlığı

21-Giresun Barosu Başkanlığı

22-Hakkari Barosu Başkanlığı

23-Hatay Barosu Başkanlığı

24-Isparta Barosu Başkanlığı

25-İstanbul Barosu Başkanlığı

26-İzmir Barosu Başkanlığı

27-Kars Barosu Başkanlığı

28-Kırıkkale Barosu Başkanlığı

29-Kırklareli Barosu Başkanlığı

30-Kırşehir Barosu Başkanlığı

31-Kocaeli Barosu Başkanlığı

32-Konya Barosu Başkanlığı

33-Manisa Barosu Başkanlığı

34-Mardin Barosu Başkanlığı

35-Mersin Barosu Başkanlığı

36-Muğla Barosu Başkanlığı

37-Muş Barosu Başkanlığı

38-Ordu Barosu Başkanlığı

39-Sakarya Barosu Başkanlığı

40-Samsun Barosu Başkanlığı

41-Siirt Barosu Başkanlığı

42-Sinop Barosu Başkanlığı

43-Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

44-Şırnak Barosu Başkanlığı

45-Tekirdağ Barosu Başkanlığı

46-Tokat Barosu Başkanlığı

47-Trabzon Barosu Başkanlığı

48-Tunceli Barosu Başkanlığı

49-Van Barosu Başkanlığı

50-Yalova Barosu Başkanlığı

51-Yozgat Barosu Başkanlığı

52-Zonguldak Barosu Başkanlığı