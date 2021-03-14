51 baro başkanından ortak açıklama: Avukatların önünden sandık kaçırılmak isteniyor

Baro genel kurullarına getirilen yasak ve kısıtlamalara, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanlarının da olduğu 51 baro başkanı ortak bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Baro genel kurullarının önündeki engellerin kaldırılmasını talep eden baro başkanları pandemi gerekçe gösterilerek avukatların önünden sandığın kaçırılmak istendiğini vurguladı.

51 baro başkanı Ankara'da yaptıkları toplantının ardından yayımladıkları ortak açıklamada "Bugün Avukatlık Kanunu’nda yer alan seçime ilişkin hükümleri yok sayarak baro genel kurullarının engellenmesi, gelecekte yapılması muhtemel tüm seçimlerin iptali için de korkutucu bir emsal yaratmaktadır" ifadesini kullandı.

'81 ilde ayrı hukuksuzluk'

Yapılan açıklamada, pandemi gerekçe gösterilerek 2020 Ekim ayından bu yana hukuka ve mevzuata aykırı biçimde baroların olağan genel kurullarının engellenmesine devam edildiği belirtildi.

Bu süreçte çeşitli açıklamalar ve YSK kararları ile hukuka aykırı bir durumun olağanmış gibi gösterilmeye çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada "Kırmızısı, turuncusu, üçyüzü, beşyüzü, kısıtlama olanı olmayanı ile baro genel kurulları açısından ülke coğrafyası 81 parçaya bölünmüş ve her biri için başka bir hukuksuzluk inşa edilmiştir. Görülüyor ki pandemi gerekçe gösterilerek avukatların önünden sandık kaçırılmak isteniyor. Emredici yasa hükmüne rağmen baroların genel kurul yapması, pandemi gerekçesiyle engellenirken siyasi partilerin tıklım tıklım dolu kongreleri, faaliyetleri devam eden AVM’ler ve en önemlisi her gün binlerce kişinin bir arada bulunmak zorunda kaldığı adliyeler; bu gerekçenin samimiyetten yoksun olduğunu açıkça göstermektedir" denildi.

'Bilimsel ve hukuki dayanağı yok'

İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne her gün avukat, hakim-savcı, adliye personeli ve yurttaş olmak üzere yaklaşık 30 bin kişinin girip çıktığı ve buralarda alınan tek tedbirin HES kodu sorgulaması olduğunu hatırlatan baro başkanları "Baro genel kurulları için getirilen 300 kişi sınırlamasının pandemi mücadelesi ile ilgisi olmayan bir çifte standart uygulaması olduğunu ve gerçekçi, bilimsel, hukuksal bir dayanağı olmadığını hepimiz görüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Gerçek amacın ne olduğunun da farkındayız" ifadesini kullanan baro başkanları bu durumun gelecekte yapılması olası tüm seçimlerin iptali için de "korkutucu bir emsal" yarattığını belirtti.

Baro seçimlerinin engellenmesinin bir diğer sonucunun Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimlerinin ötelenmesi olduğuna işaret eden baro başkanları "Öncelikle belirtmek gerekir ki baro genel kurullarının önünde hukuken hiçbir engel yoktur" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'YSK'den başlamak üzere herkes suç işliyor'

- Barolar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Bu nedenle söz konusu sokak kısıtlamaları barolar ve avukatlar açısından geçerli değildir.

- 300 kişi ve kişi başı 8 m2 alan sınırlamasının hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Nitekim siyasi parti kongrelerinde böyle bir kısıtlama getirilmemiştir.

- Baro genel kurullarının yapılmasının önündeki engellerin kaldırıldığı beyanı bir kandırmacadan ibarettir. Üye sayısı 400’ün üzerinde olan barolarda pazar günü dışında seçimlerin yapılabilmesi mevzuat gereğince mümkün değildir. (Av. K. Ek: 3 md., Av. K. Y. 42. md)

- Kanunda yer alan emredici hükümlerin uygulanmasının, hukuksuz idari kararlarla engellenmesi suçtur. YSK’dan başlamak üzere yasak kararlarının altında imzası olan herkes suç işlemektedir.

- Pandemi koşullarının elbette ki farkındayız. Ancak, kısıtlama günlerine denk geldiği gerekçesiyle seçimlerin engellenme girişimlerinin aksine kısıtlama günlerinde yani tüm kentin evlerinden çıkamadığı günlerde yalnızca avukatların sokağa çıkacakları oy kullanma işlemleri fiziksel mesafe kurallarına ve dolayısıyla pandemi koşullarına daha uygun ve sağlıklıdır.

Başta baro genel kurullarının hukuksuz şekilde engellenmesinin çıkış noktası olan ve bu yönde genelge yayımlayan İçişleri Bakanlığı’na; bakanlığın, genelgesine dayanak gösterdiği Pandemi Bilim Kurulu’na ve bu genelge doğrultusunda kararlar alan hıfzıssıhha kurulları ile YSK’ya soruyoruz!

'Baro genel kurulları üzerinden elinizi çekin'

- İçinde bulunulan bu hukuksuz durumun, devletin tüm kurum ve kuruluşlarına sirayet etme tehlikesini görmüyor musunuz? Bilim kurulunca alındığı iddia olunan tavsiye kararları gerçekten sadece barolar ve STK’ları kapsayıp siyasi partileri kapsamamakta mıdır? Eğer öyleyse Pandemi Bilim Kurulu’nca alınan bu kararlar hangi bilimsel veriye dayandırılmıştır?"

Bu gerekçelerle tüm yetkililere seslendiğini belirten 51 baro başkanı "baro genel kurulları üzerinden elinizi çekin!" dedi.

Meslektaşlarının sağlığı için gereken her türlü önlemi alarak, gerektiğinde açık havada, gerektiğinde spor salonlarında, gerektiğinde stadyumlarda genel kurul toplantılarını yapmaya kararlı olduklarını belirten baro başkanları "Bu kapsamda, şu ana kadar genel kurul kararı alan, genel kurulunu gerçekleştiren ve henüz genel kurul kararı almamış olan bizler en geç haziran ayı sonuna kadar barolarımızda genel kurul süreçlerini tamamlamak yönündeki kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'TBB Başkanı görevini gereği gibi yapmadı'

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun bu süreçte görevini gereği gibi yapmadığının, baroların genel kurullarının yapılmasına getirilen yasakları 6 ay sonra fark ederek bakanlığa yazı yazmakla yetindiğinin belirtildiği açıklamada "Bu da barolarla TBB arasındaki mesafenin ne kadar açıldığının ve TBB’nin en hafif tabiriyle inandırıcılıktan tamamen uzaklaştığının bir göstergesidir. Bizler, TBB’nin kişilerin değil baroların iradesi ile oluştuğu bilinciyle, hukukun, demokrasinin ve yargı bağımsızlığının tarafı olan bir TBB’yi yeniden yaratmakta kararlı olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız" ifadesine yer verildi.

Ortak açıklamaya imza atan baro başkanları şöyle: