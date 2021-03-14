51 baro başkanından ortak açıklama: Avukatların önünden sandık kaçırılmak isteniyor

Baroların genel kurullarına getirilen yasak ve kısıtlamalara tepki gösteren 51 baro başkanı, pandemi gerekçe gösterilerek avukatların önünden sandığın kaçırılmak istendiğini belirtti.

Haber Merkezi

Baro genel kurullarına getirilen yasak ve kısıtlamalara, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanlarının da olduğu 51 baro başkanı ortak bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Baro genel kurullarının önündeki engellerin kaldırılmasını talep eden baro başkanları pandemi gerekçe gösterilerek avukatların önünden sandığın kaçırılmak istendiğini vurguladı.

51 baro başkanı Ankara'da yaptıkları toplantının ardından yayımladıkları ortak açıklamada "Bugün Avukatlık Kanunu’nda yer alan seçime ilişkin hükümleri yok sayarak baro genel kurullarının engellenmesi, gelecekte yapılması muhtemel tüm seçimlerin iptali için de korkutucu bir emsal yaratmaktadır" ifadesini kullandı.

'81 ilde ayrı hukuksuzluk'

Yapılan açıklamada, pandemi gerekçe gösterilerek 2020 Ekim ayından bu yana hukuka ve mevzuata aykırı biçimde baroların olağan genel kurullarının engellenmesine devam edildiği belirtildi.

Bu süreçte çeşitli açıklamalar ve YSK kararları ile hukuka aykırı bir durumun olağanmış gibi gösterilmeye çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada "Kırmızısı, turuncusu, üçyüzü, beşyüzü, kısıtlama olanı olmayanı ile baro genel kurulları açısından ülke coğrafyası 81 parçaya bölünmüş ve her biri için başka bir hukuksuzluk inşa edilmiştir. Görülüyor ki pandemi gerekçe gösterilerek avukatların önünden sandık kaçırılmak isteniyor. Emredici yasa hükmüne rağmen baroların genel kurul yapması, pandemi gerekçesiyle engellenirken siyasi partilerin tıklım tıklım dolu kongreleri, faaliyetleri devam eden AVM’ler ve en önemlisi her gün binlerce kişinin bir arada bulunmak zorunda kaldığı adliyeler; bu gerekçenin samimiyetten yoksun olduğunu açıkça göstermektedir" denildi.

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'Bilimsel ve hukuki dayanağı yok'

İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne her gün avukat, hakim-savcı, adliye personeli ve yurttaş olmak üzere yaklaşık 30 bin kişinin girip çıktığı ve buralarda alınan tek tedbirin HES kodu sorgulaması olduğunu hatırlatan baro başkanları "Baro genel kurulları için getirilen 300 kişi sınırlamasının pandemi mücadelesi ile ilgisi olmayan bir çifte standart uygulaması olduğunu ve gerçekçi, bilimsel, hukuksal bir dayanağı olmadığını hepimiz görüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Gerçek amacın ne olduğunun da farkındayız" ifadesini kullanan baro başkanları bu durumun gelecekte yapılması olası tüm seçimlerin iptali için de "korkutucu bir emsal" yarattığını belirtti.

Baro seçimlerinin engellenmesinin bir diğer sonucunun Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimlerinin ötelenmesi olduğuna işaret eden baro başkanları "Öncelikle belirtmek gerekir ki baro genel kurullarının önünde hukuken hiçbir engel yoktur" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'YSK'den başlamak üzere herkes suç işliyor'

- Barolar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Bu nedenle söz konusu sokak kısıtlamaları barolar ve avukatlar açısından geçerli değildir.

- 300 kişi ve kişi başı 8 m2 alan sınırlamasının hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Nitekim siyasi parti kongrelerinde böyle bir kısıtlama getirilmemiştir.

- Baro genel kurullarının yapılmasının önündeki engellerin kaldırıldığı beyanı bir kandırmacadan ibarettir. Üye sayısı 400’ün üzerinde olan barolarda pazar günü dışında seçimlerin yapılabilmesi mevzuat gereğince mümkün değildir. (Av. K. Ek: 3 md., Av. K. Y. 42. md)

- Kanunda yer alan emredici hükümlerin uygulanmasının, hukuksuz idari kararlarla engellenmesi suçtur. YSK’dan başlamak üzere yasak kararlarının altında imzası olan herkes suç işlemektedir.

- Pandemi koşullarının elbette ki farkındayız. Ancak, kısıtlama günlerine denk geldiği gerekçesiyle seçimlerin engellenme girişimlerinin aksine kısıtlama günlerinde yani tüm kentin evlerinden çıkamadığı günlerde yalnızca avukatların sokağa çıkacakları oy kullanma işlemleri fiziksel mesafe kurallarına ve dolayısıyla pandemi koşullarına daha uygun ve sağlıklıdır.

Başta baro genel kurullarının hukuksuz şekilde engellenmesinin çıkış noktası olan ve bu yönde genelge yayımlayan İçişleri Bakanlığı’na; bakanlığın, genelgesine dayanak gösterdiği Pandemi Bilim Kurulu’na ve bu genelge doğrultusunda kararlar alan hıfzıssıhha kurulları ile YSK’ya soruyoruz!

'Baro genel kurulları üzerinden elinizi çekin'

- İçinde bulunulan bu hukuksuz durumun, devletin tüm kurum ve kuruluşlarına sirayet etme tehlikesini görmüyor musunuz? Bilim kurulunca alındığı iddia olunan tavsiye kararları gerçekten sadece barolar ve STK’ları kapsayıp siyasi partileri kapsamamakta mıdır? Eğer öyleyse Pandemi Bilim Kurulu’nca alınan bu kararlar hangi bilimsel veriye dayandırılmıştır?"

Bu gerekçelerle tüm yetkililere seslendiğini belirten 51 baro başkanı "baro genel kurulları üzerinden elinizi çekin!" dedi.

Meslektaşlarının sağlığı için gereken her türlü önlemi alarak, gerektiğinde açık havada, gerektiğinde spor salonlarında, gerektiğinde stadyumlarda genel kurul toplantılarını yapmaya kararlı olduklarını belirten baro başkanları "Bu kapsamda, şu ana kadar genel kurul kararı alan, genel kurulunu gerçekleştiren ve henüz genel kurul kararı almamış olan bizler en geç haziran ayı sonuna kadar barolarımızda genel kurul süreçlerini tamamlamak yönündeki kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'TBB Başkanı görevini gereği gibi yapmadı'

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun bu süreçte görevini gereği gibi yapmadığının, baroların genel kurullarının yapılmasına getirilen yasakları 6 ay sonra fark ederek bakanlığa yazı yazmakla yetindiğinin belirtildiği açıklamada "Bu da barolarla TBB arasındaki mesafenin ne kadar açıldığının ve TBB’nin en hafif tabiriyle inandırıcılıktan tamamen uzaklaştığının bir göstergesidir. Bizler, TBB’nin kişilerin değil baroların iradesi ile oluştuğu bilinciyle, hukukun, demokrasinin ve yargı bağımsızlığının tarafı olan bir TBB’yi yeniden yaratmakta kararlı olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız" ifadesine yer verildi.

Ortak açıklamaya imza atan baro başkanları şöyle:

  1. Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK
  2. Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU
  3. Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan TOPRAK
  4. Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE
  5. Ankara Barosu Başkanı Av. Ramiz Erinç SAĞKAN
  6. Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN
  7. Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL
  8. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT
  9. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY
  10. Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN
  11. Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime AYNUR
  12. Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK
  13. Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri ERHENDEKÇİ
  14. Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK
  15. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN
  16. Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN
  17. Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN
  18. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN
  19. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY
  20. Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ
  21. Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
  22. Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR
  23. Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN
  24. Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ
  25. Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA
  26. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU
  27. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
  28. Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür DEMİR
  29. Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN
  30. Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat APAYDIN
  31. Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ
  32. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
  33. Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa ALADAĞ
  34. Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN
  35. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN
  36. Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK
  37. Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
  38. Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur UZUN
  39. Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ
  40. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ
  41. Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar GÜRSEL YILDIRAN
  42. Sivas Barosu Başkanı Av. Hacı Yılmaz DEMİR
  43. Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL
  44. Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ
  45. Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ
  46. Tokat Barosu Başkanı Av. Melih YARDIMCI
  47. Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ
  48. Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN
  49. Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR
  50. Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL
  51. Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU

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