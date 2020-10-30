50 dönümlük arazi Diyanet'e devredildi

İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan ve mülkiyeti Hazine’ye ait yaklaşık 50 dönümlük arazi Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, daha önce Etibank tarafından kullanılan alanın planlarını da değiştirdi.

Birgün’den Berkay Sağol’un haberine göre, Diyanet’e verilen araziye “Dini Yüksek İhtisas Merkezi” yapılmak için düğmeye basıldı. Yapılan yeni imar planına göre, yaklaşık 50 dönümlük alanda lojman, eğitim tesisi, cami ve külliye yapılacak.

'Kimseye bir faydası yok'

Dev dini tesisinin yapılacağı alanın yakınındaki eski Menderes Kaymakamlığı binasının olduğu bölgeye de Kuran kursu açılacak. Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube’den Aygül Şengül, yaşananlara tepki göstererek şöyle konuştu:

“Menderes’te çok ciddi bir şekilde okul ihtiyacı olmasına rağmen böyle devasa alana bu merkezin ve biraz ilerisine Kuran kursu yapılmasının kimseye bir faydası yok. Dini merkezin yapılacağı o bölgede sadece lise var. İlkokul ve ortaokul yok. Menderes gibi bir ilçede ilkokul ve ortaokul sınıf mevcutları 30-35 kişiye kadar çıkmış durumda. Menderes’in merkezinde böyle kıymetli bir araziye, okul ihtiyacı varken dini merkezin yapılmasını oldukça yanlış buluyoruz.”