50 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti: 'Hileli seçim...'

ABD'de 3 Kasım seçimleri öncesi posta yoluyla oylama krizi sürüyor.

ABD’nin Ohio eyaletinde, bazı oy pusulalarında yanlış kongre adaylarının yer aldığı, bazılarının da yanlış bölgelere postalandığı ortaya çıktı.

Sputnik'in haberine göre, seçim ofisi yetkilileri, oy pusulalarını zarflara koyan sistemin ayarlarında birinin yaptığı değişiklik sonucu Franklin bölgesinde söz konusu sorunu yaşadıklarını kaydederek, 72 saat içinde düzeltme yapılarak yeni oy pusulalarını göndereceklerini açıkladı.

Posta yoluyla oylama için bölgedeki seçmene yaklaşık 240 bin oy pusulası gönderildiği bildirildi.

Posta yoluyla oylamalarda sahtekarlık yapıldığı iddiasıyla daha önce defalarca karşı olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, Ohio'daki yanlışlık için Twitter hesabından, “Son Dakika Haberi: 50 bin Ohio seçmeni yanlış oy pusulası alıyor. Kontrol dışı. Hileli bir seçim” şeklinde paylaşımda bulundu.