50 bin dolarlık çanta tepki çekince: 'Orijinal değil, çakma kullanıyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısı sonrası Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantası yeniden gündeme gelmişti.

Erdoğan, eşinin çantasına yönelik eleştirilere tepki göstermiş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise 50 bin dolarlık çantaya ilişkin, "Boykot sizin satın aldığınız ürünle ilgili değil. Bedelini ödediğiniz ürünü boykot etmezsiniz. Boykot yeni ürün tüketimiyle ilgili bir durum" demişti.

Konuya ilişkin tepkiler sürerken bu kez sahneye yandaş yazar Hande Fırat çıktı ve Emine Erdoğan'ın çantasının "çakma" olduğunu yazdı. Fırat, Hürriyet'te yer alan yazısında, "Orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor. Yani iddia edildiği gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor. Daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor. Tercihi daha çok geri dönüşüme imkân veren maddelerden çanta ve aksesuarlar" dedi.