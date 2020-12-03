50 adet kalem şeklinde suikast tabancası ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından alınan istihbarat bilgisi üzerine silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslar takibe alındı. Çevre illerden temin ettikleri silah ve mühimmatları Denizli’de bulunan silah kaçakçılığı yapan şahıslara satarak piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 50 adet kalem şeklinde suikast tabancası ele geçirildiği duyuruldu.