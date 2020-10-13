5 yaşındaki Yağız ihmal sonucu öldü

Çanakkale'nin Kepez İlçesi'nde ihmal sonucu 5 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

Cumartesi günü akşam saatlerinde scooter ile Kepez Meydan'daki parkta oynadığı sırada açık kalan trafo kapağına dokunan 5 yaşındaki Yağız Ariyel, elektrik akımına kapıldı.

Yağız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

UEDAŞ ihmali

Olaya ilişkin bir açıklama yapan ve UEDAŞ'ın ihmaline tepki gösteren TKP Çanakkale İl Örgütü, "Bu düzen öldürüyor!" derken, "Çok basit önlemlerin alınması durumunda önlenebilecek olaylar kaza diyerek geçiştirilmeye, olayın ağırlığı hafifletilmeye çalışılacaktır. İş cinayetlerine bu işin fıtratında var diyen, kadın cinayetlerinde kadını suçlu gören aklın, parkta oyun oynayan 5 yaşında bir çocuğun ölümünü ihmal olarak geçiştirmesine izin verilmemelidir" ifadesini kullandı.

'Olayın faili bellidir'

Olayın failinin belli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Özelleştirmeler sonucu kamu kaynaklarının talan edilmesinde, kurumların niteliksizleştirilmesinde payı olanlar bu olayın failidir… Elektrik panolarını kontrol edecek personel bulundurulmaması ancak kar hırsı ve denetimsizliğin göstergesidir. Patronlar kar ederken çocuklarımızın yaşamı, geleceği kararmaktadır. Özelleştirme aynı zamanda halkımızın payına düşen ölüm demektir" denildi.