5 yaşındaki torununa cinsel istismardan 28 yıl hapse çarptırıldı, tutuklanmadı

Adana'da 5 yaşındaki torunu A.K.A.'ya "nitelikli cinsel istismar"da bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan mimar 69 yaşındaki A.A., "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 28 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, A.A.'nın, "yaş durumu, çeşitli hastalıklar ve duruşmalara düzenli katıldığı" gerekçesiyle tutuklanmamasına karar verdi.

DHA'nın haberine göre, cinsel istismar, 2019 yılının Temmuz ayında mağdur A.K.A.'nın ailesine dedesiyle görüşmek istemediğini söylemesiyle ortaya çıktı. Aile durumu fark etmesinin ardından A.A.'dan şikayetçi oldu. 2020 yılında 8 Mart'ta gözaltına alınan A.A., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A. ise iddianın doğru olmadığını söyledi.

'28 yıl ceza ile serbest kaldı'

28 yıl hapis cezası alan sanığın tutuklanmamasını eleştiren mağdur avukatlarından UCİM Adana Hukuk Koordinatörü Avukat Ayça Kara Sığırcı, bu tür suçları işleyen kişilerin dışarıda serbest dolaşmaması gerektiğini söyledi. Avukat Sığırcı, "Bu suçtan 28 yıl hapis cezası almış bir sanığın tutuklanmamasının hukuken bir izahı yoktur. Her türlü itirazı yapacağız. Zaten savcılık bir önceki celse mütalaasında sanığın hükmen ceza alarak tutuklanmasını talep etmişti. Muhtemelen savcılık da itirazda bulunacak" diye konuştu.

Sığırcı, "Bu sanıklar tutuklanmalıdır. Gereken her itirazı üst mahkemeye yapacağız. İtirazımızın olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz" dedi.