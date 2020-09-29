5 yaşındaki Efe’nin zırhlı araçla ezilerek yaşamını yitirdiği kaza aydınlatılmadı

5 yaşındaki Efe Tektekin’in zırhlı araçla ezilerek yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin kamera görüntüleri buhar oldu. Soruşturma aşamasında çevredeki kamera kayıtları toplanmazken, sanık polis İ. A. da beyanında zırhlı aracın kamerasının bozuk olduğunu öne sürdü. Ancak Efe Tektekin'in babası Ahmet Tektekin ise olay günü polisler tarafından zırhlı araca bindirildiğini, o sırada polislerin kaza anına ilişkin görüntüleri izlediğini gördüğünü iddia etti.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Tektekin ailesinin avukatı Sedat Çınar olaya ilişkin çevredeki kamera kayıtlarının zamanında toplanmadığını belirterek, “Zırhlı araçların görüntü kaydetme özelliği var. Ancak emniyet bozuk olduğunu, görüntü kaydı almadığını iddia ediyor” dedi.

'Deliller toplanmadı'

Çınar, zırhlı aracı kullanan polisin girmemesi gereken bir caddeye girdiğini belirterek, “Zırhlı aracın girdiği cadde ana güzergâh yolu değil. Aracın hız yapmaması lazımdı. Ancak yapmış. Soruşturma detaylı yürütülmedi. Deliller toplanmadı. Ne yazık ki mağdur vatandaş, fail güvenlik birimleri olunca, faile karşı bir dayanışma oluyor. Güvenlik birimi dahi olsan hoyrat ve pervasız davranamazdın” dedi.

Efe Tektekin, 11 Eylül 2019 günü karşıdan karşıya geçmeye çalışırken zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Kazayı yapan polis İ.A. hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılmıştı. Sanık polis duruşmada verdiği ifadesinde 2017'den beri zırhlı aracı kullandığını ancak aracın kamera sisteminin çalışmadığını öne sürmüştü.