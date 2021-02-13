5 kişi, öldürdükleri hamile karacanın derisini yüzerken yakalandı

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kalecik köyü Karabuğar mevkisinde 5 kişinin kaçak avlandığı ihbarını üzerine Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

DHA'nın haberine göre, kaçak ve belgesiz avlanan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Karacayı tüfekle vurduktan sonra derisini yüzmeye çalışan 5 kişinin avda kullandığı 4 tüfek ile 2 bıçağa el konuldu.

5 kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 40 bin lira, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de toplam 30 bin lira idari para cezası kesildi.