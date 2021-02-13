5 kişi, öldürdükleri hamile karacanın derisini yüzerken yakalandı

Bartın'da 5 kişi ormanlık alanda, tüfekle vurdukları hamile karacanın derisini yüzerken yakalandı.

Haber Merkezi

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kalecik köyü Karabuğar mevkisinde 5 kişinin kaçak avlandığı ihbarını üzerine Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

DHA'nın haberine göre, kaçak ve belgesiz avlanan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Karacayı tüfekle vurduktan sonra derisini yüzmeye çalışan 5 kişinin avda kullandığı 4 tüfek ile 2 bıçağa el konuldu.

5 kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 40 bin lira, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de toplam 30 bin lira idari para cezası kesildi.

Haber

‘Hayvana tecavüzü kapsam dışında tutma eğilimi var, tüyler ürpertici’

Haber

Köpeğe cinsel istismarda bulundu, para cezası kesildi