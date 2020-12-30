5 kez bıçaklayıp boğazını kesti, 'öldürme gibi bir niyetim olamaz' dedi!

Antalya'da eski eşinin boğazını kesip 5 kez bıçaklayan, eşinin arkadaşını da bıçaklayan saldırgan mahkemede kendini kurtarmak için "yanlış anlaşılma var" dedi.

15 yıl hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Poyraz Çavdar'ın, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, “Ben hiç bir şekilde ne Gökhan, ne de Oya'ya karşı öldürme niyetiyle hareket etmedim. Her ikisini de yaralamak istemedim, niyet etmedim" dedi.

Çavdar, “Benim kesinlikle öldürme gibi bir niyetim olamaz. Bir yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim. Bu yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Ayrıca kaçma gibi bir durum olmadı. Kendim teslim oldum" diye konuştu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.