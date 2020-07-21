5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ölü bulundu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

Ablası Sibel Gültekin, Pınar Gültekin'e telefonla ulaşamayınca, annesi Şefika Gültekin ile Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu.

DHA'nın haberine göre, Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine güvenlik kameraları incelendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ihbar üzerine Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'e ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığı tespit edildi.

Habere göre Gültekin'in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü.

Eski erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Gültekin'i yeniden birlikte olmaya zorladığı öğrenildi.

DHA'da yer alan ilk ifadesinde cinayeti itiraf eden Avcı, olay günü konuşmak Pınar Gültekin'i kendisine ait bağ evine götürdü. Burada darp ettiği genç kadını bayıldıktan sonra öldürdüğünü söyledi.