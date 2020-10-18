5 günde 10 milyondan fazla test yapılmıştı: 5 kere kontrol edilen numunelerden pozitif vaka çıkmadı

Doğu Çin'in Şandong Eyaletindeki bir sahil şehri olan Çinğdav'daki en son on üç Covid-19 vakası gözlemlenmesi üzerine 5 günde bütün kentte 10.9 milyon test yapılmıştı.

Yerel makamlar, iki hastanın durumunun kritik, birinin durumunun ciddi ve eski bir kritik hastanın durumunsa şu anda orta seviyede olduğunu duyurdu.

Şandong eyalet sağlık komisyonuna göre, Çinğdav Göğüs Hastanesi'nin bilgisayarlı tomografi odasında uygunsuz dezenfeksiyon, şehirde yeni Covid-19 enfeksiyonlarının ortaya çıkabilmesine imkan açtı.

Ancak pazar günü itibariyle Çinğdav Göğüs Hastanesi beş tur nükleik asit testini tamamladı ve yeni Covid-19 vakası ortaya çıkmadı.