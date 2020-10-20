5 gün önce Erdoğan'ı ziyaret etmişti: Covid pozitif çıktı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurduğunu belirtti.
Burada yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını kaydeden Dağ, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ı ziyaret etmişti
Koronavirüse yakalanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'deki AKP'li belediye başkanlarıyla birlikte 15 Ekim'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Bergama ve Bayındır belediye başkanlarının bulunduğu ziyarette Erdoğan'ın " AK Parti belediyeciliğinin farkını İzmir’de gösterin. Çok çalışın. Gayet iyi gidiyorsunuz” dediği öğrenilmişti.