495 firmaya toplam 15,5 milyon lira ceza

Türkiye, gıda fiyatlarında yıllık yüzde 20,6’ya ulaşan artışla OECD ülkeleri arasında 'liderliğe' çıktı.

Aralık 2020 itibarıyla yılda yüzde 14,6'ya ulaşan tüketici ve yüzde 20,6'ya ulaşan gıda fiyatları artışıyla Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında Arjantin'in ardından ikinci sıraya yerleşirken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında lider konumuna yükseldi.

Fiyat artışları hayatın her alanını zorlaştırırken, Ticaret Bakanlığı da artan gıda fiyatlarıyla ilgili "görüntüyü kurtarmak" adına bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sonucu en çok sebze meyve, ayçiçeği yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı belirlendi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 81 ilde, son bir haftada 1674 işletmede 22 bin 535 ürün denetlendi. Öte yandan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun dün gerçekleştirilen toplantısında, 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası kesildi. Kurul tarafından bugüne kadar fahiş fiyat artışı nedeniyle 495 firmaya toplam 15.5 milyon lira para cezası verildi.

Ancak söz konusu denetimler ve kesildiği belirtilen cezalar sadece "küçük" ve yaygınlığı çok daha az olan firmaları hedef alırken, piyasaya hakim olan en büyük vurgunu yapan büyük firmalar ise hiçbir cezai yaptırıma maruz kalmıyor.

soL TV halka artan gıda fiyatlarını sordu

soL Mikrofon'da bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 20 artan gıda enflasyonu hakkındaki görüşlerini sorduk.

Yanıtlar çarpıcı: "Sadece suyla doyuyoruz...", "Aylardır kira ödeyemiyoruz..."

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