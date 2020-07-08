46 hükümetten Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikasına destek

Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Konseyi 44. Oturumunda Belarus'un, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "teröre ve bölücü gruplara" karşı mücadelesini desteklediğini açıklayan mektubunu 46 ülke temsilcisi imzaladı.
Euronews'ta yer alan habere göre, aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Pakistan ve Filistin gibi ülkelerin de imzası bulunan mektupta, "Pekin'in, Sincan bölgesinde terörizm, bölücülük ve aşırıcılıkla mücadele etmek için aldığı önlemlerin bölge halkının insan haklarını güvence altına almasını takdir ediyoruz. Sincan'da son 3 buçuk yıldır hiç terör olayı yaşanmadı ve bölge yeniden huzur ve istikrara kavuştu" ifadeleri yer aldı.
Pekin yönetiminin "açık ve şeffaf" bir şekilde bini aşkın diplomat, uluslararası örgüt yetkilisi, gazeteci ve din görevlisini Sincan'a davet ettiğini belirten Belaruslu temsilci, herkesin bölgede kaydedilen büyük başarıları kendi gözleriyle gördüklerini söyledi.
Mektupta ayrıca 46 ülke temsilcisi, Çin'e asılsız suçlamalarda bulunma girişimlerinin durdurulması çağrısı yaptı.
Belarus'un Pekin yanlısı açıklamalarını destekleyen 46 ülkenin listesi su şekilde:
1. Çin
2. Bahreyn
3. Belarus
4. Burundi
5. Kamboçya
6. Kamerun
7. Orta Afrika Cumhuriyeti
8. Komorlar
9. Kongo
10. Küba
11. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
12. Cibuti
13. Mısır
14. Ekvator Ginesi
15. Eritre
16. Gine
17. Gine Bissau
18. İran
19. Irak
20. Laos
21. Lesotho
22. Mozambik
23. Myanmar
24. Nepal
25. Nikaragua
26. Nijer
27. Umman
28. Pakistan
29. Filistin
30. Papua Yeni Gine
31. Filipinler
32. Rusya
33. Suudi Arabistan
34. Sırbistan
35. Solomon Adaları
36. Güney Sudan
37. Sri Lanka
38. Sudan
39. Surinam
40. Suriye
41. Birleşik Arap Emirlikleri
42. Venezuela
43. Yemen
44. Zambiya
45. Zimbabve
46. Togo