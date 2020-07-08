46 hükümetten Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikasına destek

Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Konseyi 44. Oturumunda Belarus'un, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "teröre ve bölücü gruplara" karşı mücadelesini desteklediğini açıklayan mektubunu 46 ülke temsilcisi imzaladı.

Euronews'ta yer alan habere göre, aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Pakistan ve Filistin gibi ülkelerin de imzası bulunan mektupta, "Pekin'in, Sincan bölgesinde terörizm, bölücülük ve aşırıcılıkla mücadele etmek için aldığı önlemlerin bölge halkının insan haklarını güvence altına almasını takdir ediyoruz. Sincan'da son 3 buçuk yıldır hiç terör olayı yaşanmadı ve bölge yeniden huzur ve istikrara kavuştu" ifadeleri yer aldı.

Pekin yönetiminin "açık ve şeffaf" bir şekilde bini aşkın diplomat, uluslararası örgüt yetkilisi, gazeteci ve din görevlisini Sincan'a davet ettiğini belirten Belaruslu temsilci, herkesin bölgede kaydedilen büyük başarıları kendi gözleriyle gördüklerini söyledi.

Mektupta ayrıca 46 ülke temsilcisi, Çin'e asılsız suçlamalarda bulunma girişimlerinin durdurulması çağrısı yaptı.

Belarus'un Pekin yanlısı açıklamalarını destekleyen 46 ülkenin listesi su şekilde:

1. Çin

2. Bahreyn

3. Belarus

4. Burundi

5. Kamboçya

6. Kamerun

7. Orta Afrika Cumhuriyeti

8. Komorlar

9. Kongo

10. Küba

11. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

12. Cibuti

13. Mısır

14. Ekvator Ginesi

15. Eritre

16. Gine

17. Gine Bissau

18. İran

19. Irak

20. Laos

21. Lesotho

22. Mozambik

23. Myanmar

24. Nepal

25. Nikaragua

26. Nijer

27. Umman

28. Pakistan

29. Filistin

30. Papua Yeni Gine

31. Filipinler

32. Rusya

33. Suudi Arabistan

34. Sırbistan

35. Solomon Adaları

36. Güney Sudan

37. Sri Lanka

38. Sudan

39. Surinam

40. Suriye

41. Birleşik Arap Emirlikleri

42. Venezuela

43. Yemen

44. Zambiya

45. Zimbabve

46. Togo