450 milyon dolar tartışması: 'Ağbal'ın görevden alınacağı bazı isimlere sızdırıldı'

İYİP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması öncesi ve sonrasındaki iddialara ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Aytun Çıray, yaklaşık dört buçuk aydır görevde olan Naci Ağbal’ın geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Kararıyla görevden alınacağının Erdoğan’a yakın isimler tarafından bilerek bazı insanlara bildirildiği iddialarına açıklık getirilmesi gerektiğini belirtti. Perşembe ve Cuma günü Cumhurbaşkanına yakın isimlerin bu atama kararıyla ilgili söylentiler başlattığının iddia edildiğini söyleyen Çıray, "atama yapılmadan önce dolar ve altına geçişin bu denli hızlanması akıllara çok ciddi soru işaretleri getirmektedir" dedi. Çıray şöyle devam etti: Günde ortalama 150 milyon dolarlık döviz satın alınırken Cuma günü üç katı kadar yani 450 milyon dolar döviz toplanmış. Bu rakam beklenenin çok üzerindedir. Atama kararını önceden bilenler vurgunculara zemin hazırlamışlar. AKP’nin 19 yıldır sürekli açıkladığı ve kendini tekrar eden ekonomi paketi vatandaşı değil yine yandaşı zengin etti."

Çıray, Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti: