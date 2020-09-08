44. Avante Festivali tamamlandı

Portekiz Komünist Partisi (PCP) tarafından her yıl Eylül ayında düzenlenen Avante Festivali pandemi koşullarında ilk kez geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Ana akım medya kuruluşları ile muhalefetteki sağ partilerin festivale karşı haftalarca sürdürdüğü kampanyaya ve Sosyalist Parti (PS) hükümetinin dayattığı orantısız kısıtlamalara rağmen geri adım atmayan PCP yeni koşullara uygun olarak tüm önlemleri alıp festivali kararlılıkla düzenledi.

Çalışanların haklarına saldırıların yoğunlaştığı ve işsizlik ile yoksulluğun tırmandığı Portekiz’de yaratılmaya çalışılan korku iklimine karşın üç gün süren festivale binlerce kişi katıldı. Müzik, tiyatro ve sinema etkinlikleri ile kitap fuarı ve çeşitli panellerin gerçekleştiği 30 hektarlık festival alanındaki uluslararası partilerin bulunduğu bölümde Türkiye Komünist Partisi de standıyla yer aldı. İran, Lübnan ve Filistin’den katılan partiler ile birlikte 5 Eylül Cumartesi günü düzenlenen Orta Doğu paneline de katılan TKP, Türkiye ve bölgedeki gelişmeler üzerine görüşlerini katılımcılarla paylaşma fırsatı buldu.

Coşkunun en üst noktaya çıktığı Pazar günkü kapanış mitinginde konuşma yapan genel sekreter Jerónimo de Sousa hükümet ve sağ partilerden gelen saldırılar ile medyanın manipülasyonlarına karşın mücadeleyi kararlı bir biçimde sürdürme sözü vererek tüm emekçileri Portekiz Genel İş Konfederasyonu’nun (CGTP) 26 Eylül’de ülke çapında organize edeceği eylemlere katılmaya çağırdı.