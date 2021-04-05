400 yıllık tarihi konak yıkım tehdidi altında

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çankaya’da Aziziye Mahallesi Kuloğlu Sokak'ta bulunan ve birinci dereceden koruma altına alınan tarihi konağın çürümeye terk edildiğini ve yıkım tehdidi altında olduğunu bildirdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bu yapı, Kültür Turizm Bakanlığı tarafından 1. dereceden koruma altına alınan 400 yıllık tarihi ahşap bir yapıdır. 2017 yılında yangın çıkmış sonrasında da tamamen çöküntü alanı haline getirilmiştir. Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı'nın bu ahşap konağı Rum sahiplerinden satın aldığı biliniyor" dedi.

'Mahalleli yapının ve çevresindeki yeşil alanın korunmasını istiyor'

Candan, "Mahalle sakinleri, konağın korunması için odamıza başvurdular. Mahalle sakinleri, mülk sahiplerinin yapının koruma statüsünden çıkarılması için girişimlerde bulunduğunu ve yapının yıkım tehdidi ile karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bir dönem Mangal Restoran’ın kullanıldığı yapı, o dönem siyasetin kalbinin attığı yerdi. Siyaset kulisleri burada yapılırdı" diye konuştu.

Yapının kentin hafızasından çok önemli bir yere sahip olduğunu, bu tür değerlerinin korunmasının büyük önem taşıdığını hatırlatan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı şunları söyledi:

"Mahalleli mülk sahiplerinin yapıyı yıkarak otel yapmak istediğini de ifade etti. Semt sakinleri, yeşillikler içindeki tarihi konağın yeşil alan olarak kalmasını ve konağın restore edilmesini istiyor. Ders olarak okutulacak yapıların, yıkmak için bilinçli şekilde çürümeye terk edilmesi çok acı. Bakımsız ve harabe halindeki tarihi konak restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılmalıdır."